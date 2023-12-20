محتاج ثورة.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الفريق

علق احمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ، علي تعادل الزمالك مع ساجردا في انجولا سلبيا .



وكتب عيد من خلال حسابه الشخصي اكس :" الزمالك محتاج ثورة في فرقة الكرة !!".



وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا