أحزاب تثمن حرص القيادة السياسية على استكمال الحوار الوطني .. ويؤكدون : يخلق حالة من التواصل الفعال

الحرية المصري:

استكمال جلسات الحوار الوطني يساهم في إثراء الوعي في الحياة السياسية

مصر أكتوبر:

الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية وهو ما شهدناه فى انتخابات الرئاسة

المصري الديمقراطي:

استكمال الحوار الوطني يخلق حالة من التواصل الفعال

ثمنت أحزاب حرص القيادة السياسية على استكمال جلسات الحوار الوطني، منوهين لدوره في اثراء الوعي السياسي وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي.

وأكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار أثري الحياة السياسية المصرية، وهو ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، ووجود أربعة مرشحين من ثلاثة رؤساء أحزاب ذات ثقل سياسي.

وأضاف"الباز" أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد من شأنها خلق قواسم مشتركة واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدي جميع الأطراف، منوها أن جلسات الحوار الماضية شهدت تفاعلا كبيرا بين جميع المشاركين من مختلف التوجهات والأيديولوجيات السياسية.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي الرئاسة ، يعكس شكل الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

وطالب القوى السياسية والأحزاب المشاركة فى الحوار الوطني عند عودة انطلاقه، أن تضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره نصب أعينها خلال المناقشات وتجنيب المصالح الشخصية، مشددا يجب أن تستغل الأحزاب الحالة الايجابية التي شهدناها فى انتخابات الرئاسة لتطوير نفسها.

وأكد حزب الحرية المصري، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، يأتي تأكيدا على استكمال المرحلة السياسية التى شهدتها البلاد والتى ساهمت فى إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والارقام الغير مسبوقة التي فاجئنا بتاع العالم بأكمله.

وأضاف أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وتم رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والاخذ بها.



وأشار الحزب، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التى تم الإعلان عنها سواء فى الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الأخذ بها، وسوف يتم الإعداد للمرحلة القادمة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلي الحزب بالحوار الوطني.

وتابع"أن مصر لديها عدة محاور سياسية تسير بها نحو مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعد استكمال جلسات مؤتمرات منتدى العالم للشباب ومحاولة إيصال الصدى السياسي له إلى جميع دول العالم"

وأكد إيهاب أبو سريع أمين الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي، ضرورة استكمال حالة الحوار الوطني التي بدأت بدعوة من القيادة السياسية من أجل خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى بكافة الملفات.

ولفت أبو سريع ، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التى شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

وثمن أمين الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحا أنها بادرة انطلاق على مسار الديمقراطية.