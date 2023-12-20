إبراهيم عيسى: أبو تريكة عامل فيها "واعظ" يعادي الغرب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألتراس أهلاوي لديه غصة من أي انتقاد لمحمد أبو تريكة وهو واجهة إخوانية ويحمل رسالة إخوانية واختراق من قبل جماعة الاخوان للرياضة والكرة.





وأكمل ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن محمد أبو تريكة متهم في قضايا تمويل إرهاب وعلى قوائم إرهابية، معظم جماهير الأهلي لا يستطيعون الفصل بين نجم كرة القدم الذي يسمى أبو تريكة وبين كيفية استغلاله لمحبة الجماهير ليكون وجهة لتيار وجماعة.



واسترسل: "أبو تريكة يدير حرب الجماعة على العقل المراهقين ومشجعي كرة القدم.. بيتكلم عامل فيها واعظ".

وأكد أن محمد أبو تريكة هو واجهة الاخوان، متابعا: "أبو تريكة بيتكلم عامل فيها واعظ وحد هيأ له أنه داعية اسلامي وأكل عيشه كله من تحليل مباريات الغرب وفي الآخر طول الوقت يعادي الغرب ويكره الثقافة الأخرى ويسخن الناس ضد الدين المسيحي ويتهم الغرب وأفكاره وفي حالة تنابذ دائم".

