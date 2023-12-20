وزير قطاع الأعمال : حققنا 18 مليار جنيه أرباحًا من 72 شركة حكومية

كشف محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن هناك إيمان أن الشراكة مع القطاع الخاص تحسن من الأداء ولكن يجب أن يكون هناك فكر لتطوير الشركات، ويوجد فرص عديدة للقطاع الخاص للتداخل فيها، لافتا إلى أن حجم الأصول الموجودة للدولة قادرة على مضاعفة الأرباح، إذ أن 72 شركة كانوا يخسروا في عام 2014، والآن حققوا ربح 18 مليار جنيه بحجم عمل 97 مليار جنيه.

حديث عن جهود وزارة قطاع الأعمال

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن شركات الغزل والنسيج واحد من المشاريع التي تم ضخ استثمارات ضخمة مع الحكومة، لافتا إلى أن الدولة تدعم المشروع بشكل قوي وتم ضخ ماكينات إيطالية حديثة.

وتابع، أن الأمر لم يقتصر على مصانع الغزل والنسيج، وإنما يأتي في مشروع التعدين، والأسمدة، ويتم العمل على مشروع في شركة كيما أسوان كخط ثاني للإنتاج باستثمارات 300 مليون دولار وتم التوقيع مع الشركة بالترخيص بالبناء، وكذلك في شركة الدلتا في مرحلة التطوير مع الشركات المصنعة والتي تعطي التراخيص لهذا النوع من الأسمدة، ويوجد في مجالات التعدين أيضا.

واستكمل أن الرئيس السيسي يتابع المشروعات بصورة دائمة، والتطوير الدائم، فضلا عن وجود شراكات من شركات أجنبية من الصين في شركة الدلتا للصلب.