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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

ليفربول
ليفربول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، في ختام مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

 

وسجل هدف ليفربول دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول الذى شهد سيطرة كاملة من ليفربول.

 

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في ختام مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد تشكيل الريدز تواجد الثلاثي محمد صلاح وألكسندر أرنولد ولويس دياز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

ليفربول: 

كليهير - حوميز - كوانساه - فان دايك - تسيميكاس - إيليوت - سوبوسلاي - جونز - إندو - جاكبو - نونيز.

 

وست هام: 

أريولا - كوفال - أوجبونا - مافروبانوس - جونسون - ألفاريز - سوتشيك - فورنالس - قدوس - بوين - سعيد بن رحمة

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