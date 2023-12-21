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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: حصلنا على قروض تنموية بقيمة 7 مليارات دولار

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن  القروض التنموية لصالح المشاريع الخاصة بوزارة النقل في حدود 7 مليار دولار، ولكن تلك القروض جاءت من أجل الحصول على المكون الأجنبي للوحدات المتحركة وتصنيع الوحدات داخل مصر، “اللي مصر هتدفعه قرض حسن وميسر، ويكاد يكون واحد مسلف أخوه بفائدة 0.1% والتسديد على35 عاما بفترة سماح 10 سنوات". 

واشار إلى ان الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعة المصرية، ويتم العمل على 8 شركات، منها شركة "نيرك" هي شركة مصرية وطنية مملوكة للدولة المصرية ولا تتعدى 30% للصندوق السياسي إضافة إلى مجموعة من القطاع الخاص. 

حديث عن المشاريع الجديدة 

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع كاميرا برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم العمل على إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في شرق بورسعيد وفي سيناء. 

وتابع، أن سيتم العمل على إنشاء 8 شركات في وقت واحد، منهم مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية في منطقة العين السخنة، ومصانع للفلنكات الخرسانية لصالح القطارات أو عربات المترو، والعمل على توطين الصناعات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي. 

كامل الوزير وزير النقل المشاريع الجديدة برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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