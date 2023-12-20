إسحاق سدر: الاحتلال يستهدف قطع الاتصالات والكابلات في غزة بشكل واضح

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قطع الاتصالات وكابلات الاتصالات بشكل واضح ومباشر، متابعا: الإمكانيات أصبحت أقل ولم يعد بأمكان العاملين من إصلاح الكابلات أو التنقل.



وأضاف إسحاق سدر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخازن شركات الاتصالات في قطاع غزة، ونأمل أن يتم توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالاتصالات، لكون الاتصالات لا تقل أهمية عن توفير المياه والوقود.



وشدد على أن الاحتلال ينتهك كافة المواثيق الدولية بقطع الاتصالات عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين الفلسطينيين لم يستطيعوا الحصول على رواتبهم بسبب العدوان.



وأوضح أن الاحتلال يحاصر جميع المدن في قطاع غزة، مما تسبب في حدوث شلل للحياة اليومية في المدن، هناك انقطاع كامل للاتصالات في غزة، لافتا إلى أن .



واسترسل: الموظفين في السلطة الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلى عليها، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي.



