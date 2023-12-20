أستاذ بالأزهر : سيدنا النبي كان يربي الشباب على العصف الذهني

قال الدكتور محمد عبد الدايم، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الشباب عصب الوجود هم القاعدة التى يبنى الحضارة وحقيقة الوجود، لافتا إلى أن الاسلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بالشباب وخاطبوا فيهم عقولهم وقلوبهم، وابدانهم.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،خاطب واحاط الشباب، فى كل مجالات الحياة، لما يعرفه عن قيمتهم، فهم تجدهم فى الصفوف الأولى فى المصانع والمزارع والميدان وكل مناحى الحياة".



واستكمل: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تعمل مع الشباب، بالعصف الذهنى، كلن يدربهم على التفكير واستخدام العقول، فكان يطرح السؤال ليعمل العقل ويجيبوا الشباب ويتعلموا من هدى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".