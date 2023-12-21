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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة الطفلة المختطفة: بنتي اللي مع طليقي كلمتني وبتعيط يوم الخميس الصبح|فيديو

هبة حسن والدة الطفلة
هبة حسن والدة الطفلة المختطفة

قالت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة، :"بنتي اللي مع طليقي كلمتني و كانت بتعيط يوم الخميس الصبح ، بعد ما خطفها و سافر"، مؤكدة أن طليقها حاول خطف بناتها 4 مرات منذ عامين.

والدة الطفلة المختطفة:منفصلة عن طليقي منذ عام 2016

 

وأضافت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنها منفصلة عن طليقها منذ عام 2016، لافتة إلى أن طليقها خطف أبنائها منها بعد عاماً من الطلاق، وهم عادوا إليها.


وتابعت والدة الطفلة المختطفة:"أستلمت بناتي من النيابة منذ عامين، بعد محاولات عديدة لخطفهم من طليقي، وكل مرة بيخطفهم بعمل محضر، و كل الوقائع مثبته"

 

الطفلة المختطفة الخميس يوم الخميس مصر الطلاق النيابة

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