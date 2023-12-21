تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس غادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية روتينية مساء الأربعاء في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وقالت الوكالة إن النتائج كانت مطمئنة.

وفي أحدث مواقفه من الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، دعا الرئيس عباس، يوم الجمعة الماضية، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في رام الله الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف الحرب على غزة، وفتح جميع المعابر.

وشدّد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".