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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللعب الجماعي.. نجم الزمالك السابق يكشف مفتاح فوز الأهلي على أوروا الياباني

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن وجود عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر الأول مفاجأة كبيرة، مشيرا إلى أنه ألمح فقط لاعتزاله الدولي، كما أن طارق حامد من العناصر الجيدة أيضا، لكنه اتخذ قراره بعد استبعاده من المعسكر السابق.

 

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أداء حازم إمام ومحمد بركات في اتحاد الكرة غير مُرضي، خصوصا في اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية، بالإضافة لوجود مجاملات واضحة من جانب بعض الأعضاء وهي نقطة ليست في صالح الثنائي مطلقا".

 

وأضاف: "فيتوريا وضع بعض اللاعبين في القائمة الأولية خصوصا فتوح وصبحي والونش على امل مشاركتهم في مباريات الزمالك القادمة، ومن الوارد استبعاد بعضهم من القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم افريقيا".

 

وتابع: "حالة عدم مشاركة كهربا بشكل أساسي، فأن كولر سيعتمد على طاهر محمد طاهر في اليمين وبيرسي تاو يلعب مهاجم، وهناك حالة ارهاق ظهرت بشكل واضح ظهرت على الفريق في لقاء فلومينينسي خصوصا بعدما فقد الاستحواذ على الكرة وبذل لاعبو الفريق مجهود كبير".

 

وأكمل: "امام عاشور لم يصل لمستواه المعهود حتى الآن مع الأهلي، والطبيعي ألا يتأثر بالضغوط الجماهيرية، لكن فنيا قد لا يكون اندمج مع الطريقة التي يلعب بها الفريق".

 

وواصل: "اللعب الجماعي مهم للأهلي أمام أوروا، الفريق اهدر العديد من الفرص بسبب الفردية التي ظهرت على بعض اللاعبين، وكانت هناك حالة انانية بالاضافة لسوء القرارات وعدم التوفيق، ولاعبي الأهلي فكروا في الوصول إلى النهائي قبل تخطى عقبة فلومينينسي لذلك كانت الخسارة".

 

وأتم: "اللعب الجماعي مهم للأهلي امام أوروا الياباني، بالإضافة إلى أن الحالة البدنية تتطلب ذلك، والفريق المنافس خطير ويجب اغلاق المساحات خصوصا في الخط الخلفي".

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