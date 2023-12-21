دويدار: على الزمالك تطبيق ما طالب به طارق حامد

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق أنه على إدارة الزمالك تمديد عقود اللاعبين الذين يطالبون بالمغادرة، مع السماح بإعارتهم بعد ذلك.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد عرض على إدارة الزمالك قبل الانتقال للدوري السعودي تجديد عقده والخروج على سبيل الإعارة".

وأضاف: "هذا ما أطالب به إدارة نادي الزمالك دائمًا، ولا يسمعني أحد، فكرة التجديد ثم السماح بالإعارة ستعني عدم عودة اللاعب على النادي الأهلي".

وكان أحمد حسام ميدو قد أوضح أن إدارة الزمالك قد تقوم بالموافقة على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي، على أن تقوم بحل العديد من الأزمات بعد ذلك.