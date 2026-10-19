محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 670 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وإحياء المحافظة ، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 670 طنًا، بواقع 100 طن بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، و85 طنًا بحي أول طنطا، و75 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بكل من مركز ومدينة السنطة ومركز ومدينة بسيون.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم رفع 50 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و30 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة سمنود، و25 طنًا بمركز ومدينة قطور، و20 طنًا بمركز طنطا.

تكثيف حملات النظافة

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.