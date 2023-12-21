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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جامعة بريطانية تقدم دورات رسمية في «السحر والشعوذة» خلال 2024 | تفاصيل

صدى البلد

ستكون درجة الماجستير في السحر متاحة قريبًا للطلاب للدراسة في إحدى جامعات بريطانيا من خلال إعلانها عن تنظيم دورة الماجستير في علوم السحر والتنجيم اعتبارًا من سبتمبر 2024 وستكون واحدة من الدورات الأولى من نوعها في البلاد.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيحظى الطلاب بجامعة إكستر بفرصة التعرف على تاريخ السحر والشعوذة وتأثيرهما على المجتمع والعلوم في الغرب والشرق.

الاهتمام البريطاني بالسحر

وأعلن قائد الدورة أن "الزيادة الأخيرة في الاهتمام بالسحر" هي السبب وراء تقديم هذه الدرجة من الماجستير الآن. وذلك من خلال دورة مدتها عام واحد.

في دورة السحر والشعوذة هذه، يمكن للطلاب أن يتوقعوا التنانين في الأدب والفن الغربي، وأسطورة الملك آرثر، وعلم الحفريات، والفكر الإسلامي، والنظرية والممارسات الأثرية، وتصوير المرأة في العصور الوسطى.

كما سيتم تدريس الطلاب بها على يد أكاديميين ذوي خبرة في التاريخ والأدب والفلسفة وعلم الآثار وعلم الاجتماع وعلم النفس والدراما والدين من حرم ستريثام الجامعي.

وقالت البروفيسور إميلي سيلوف، قائدة الدورة: "سيسمح برنامج الماجستير هذا للأشخاص بإعادة النظر في الافتراض القائل بأن الغرب هو مكان العقلانية والعلم، في حين أن بقية العالم هو مكان السحر والخرافات".. مضيفًا أنه سيتم تقديم الدورة في معهد الدراسات العربية والإسلامية بالبلاد.          

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