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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في العواصف الرملية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل

العاصفة الرملية
العاصفة الرملية

مع دخول فصل الشتاء، وحدوث التغيرات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، والعواصف الترابية والرملية، وعدم استقرار الطقس، هناك العديد من الفئات التي تتأثر بمثل هذه التقلبات، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، لذلك يجب على هذه الفئات عدم الخروج من المنزل.


ووفقا لموقع Verywellhealth، هناك فئات ممنوعة من الخروج من المنزل خلال العواصف الرملية، وهي: 

- مرضى الالتهاب الرئوي المزمن.

- مرضى القلب.

- مرضى السكري.

- كبار السن.

- صغار السن والرضع.

مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

- مرضى حساسية الصدر.

- الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

- الأشخاص المصابون بمشكلات في الشعب الهوائية.

تأثير التعرض للعواصف الترابية على الصحة

- عدم القدرة على التنفس.

- سرعة ضربات القلب.

- التهاب العين.

- الإصابة بالعدوى.

- تهيج الجيوب الأنفية.

العاصفة العاصفة الرملية الطقس الشتاء التغيرات الجوية مرضى الجيوب الانفية الحساسية

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