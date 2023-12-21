الأهلي في المونديال| موعد الاجتماع الفني لمباراة أوروا الياباني

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أوروا الياباني، في العاشرة صباح اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة الفريقين غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويحضر الاجتماع الفني ممثلو الفريقين ومراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.