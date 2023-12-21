سامسونج تتألق.. هواتف جديدة تحصل على تحديث أندرويد 14

بعد تحديث Galaxy M53 5G و Galaxy F54 5G مع أحدث واجهة One UI 6 المستندة إلى Android 14، أصدرت Samsung الآن تحديث One UI 6 لـ Galaxy A52 5G.

في السابق، تم توفير التحديث لـ Galaxy A52s في عدة مناطق.

وبرنامج One UI 6 المستقر متاح حاليًا للمستهلكين في أوروبا فقط. ربما، لن يضطر مالكو أجهزة A52 5G في مناطق أخرى إلى الانتظار طويلاً للحصول على التحديث. كالمعتاد، سيتم إصدار التحديث قريبًا أيضًا لـ Galaxy A52 العادي.

ويعمل Galaxy A52 و A52 5G و A52s بالفعل على نظام Android 14. ومع ذلك، من المتوقع إصدار One UI 6.1 لهذه الهواتف الثلاثة في وقت مبكر من العام المقبل، قبل أن تتوقف Samsung عن تقديم تحديثات مهمة لنظام التشغيل.

ويحتوي التحديث الأخير على إصدارات البرامج الثابتة A526BXXU5FWL1 / A526BOXM5FWL1 / A526BXXU5FWL1، حجم حزمة التحديث حوالي 2207.35 ميجابايت. كما يجلب تحديث OTA ويضمن أحدث تحديث لتصحيح الأمان لشهر ديسمبر 2023.

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وتم تضمين العديد من تحسينات واجهة المستخدم في One UI 6، بما في ذلك لوحة إعدادات سريعة محدثة، وعرض أفضل في منطقة الإشعارات، وفرز للإشعارات حسب الوقت، وملصقات شاشة رئيسية أكثر وضوحًا، وساعة معادلة الوضع على شاشة القفل، وقطعة طقس مفصلة، والوصول بسهولة إلى إعدادات البطارية.

من بين أهم الميزات الجديدة، توجد أدوات واجهة المستخدم للكاميرا للشاشة الرئيسية، وسحب وإفلات الملفات والوسائط بين التطبيقات باستخدام اليدين، وقدرات تحرير الصور والفيديو المحسنة، وإعدادات إمكانية الوصول الإضافية، وأمان أكبر مع وظيفة Auto Blocker، ودعم لكلمات المرور لمرة واحدة لنقاط اتصال المحمول، والمزيد.

يمكن لمستخدمي Galaxy A52 5G الترقية إلى One UI 6 المستندة إلى Android 14. انتقل ببساطة إلى الإعدادات > التحقق من وجود تحديث في قسم تحديث البرنامج.