مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، ومن بينها مباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

الدوري الإسباني - اليوم الخميس 21-12-2023:

ريال بيتيس vs جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 4

قادش vs ريال سوسيداد – 8 مساء - beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس vs ريال مدريد – 10:30 مساء - beIN Sports HD 1

ريال مايوركا vs أوساسونا – 10:30 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس vs برايتون – 10 مساء

الدوري السعودي - اليوم الخميس 21-12-2023: