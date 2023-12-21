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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، ومن بينها مباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

الدوري الإسباني - اليوم الخميس 21-12-2023:

  • ريال بيتيس vs جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 4
  • قادش vs ريال سوسيداد – 8 مساء - beIN Sports HD 3
  • ديبورتيفو ألافيس vs ريال مدريد – 10:30 مساء - beIN Sports HD 1
  • ريال مايوركا vs أوساسونا – 10:30 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي:

  • كريستال بالاس vs برايتون – 10 مساء

الدوري السعودي - اليوم الخميس 21-12-2023:

  • الخليج vs الفيحاء – 5 مساء - SSC HD
  • ضمك vs الطائي – 5 مساء - SSC HD
  • الهلال vs أبها – 8 مساء - SSC HD

 

 

 

 

 

beIN Sports HD 1 beIN Sports الدوري الإنجليزي الدوري السعودي القنوات الناقلة أوساسونا برايتون

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