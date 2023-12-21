سهلة وسريعة .. طريقة عمل ليزي كيك بالشوفان

تعتبر حلوى الليزي كيك من وصفات الحلويات الغربية، الرائعة وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها ويعشقها الكثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائها على نكهة الشيكولاتة المميزة، ويمكن عملها فى المنزل.

طريقة عمل ليزي كيك بالشوفان:

المقادير:

‏- 1 عبوة حليب مكثف محلى

‏- 2 كوب بسكويت سادة مطحون

‏- 4 معلقة كبيرة شوفان

‏- 3 معلقة كبيرة زبدة

‏- 3 معلقة كبيرة كاكاو

طريقة التحضير:

فى قدر على حرارة متوسطة نذوب الزبدة ثم نضيف الكاكاو ونقلب.

نضيف الحليب المكثف و نقلب ثم نضيف الشوفان ونقلب ثم نضيف البسكويت ونقلب.

نجهز صينية بورق الزبدة ثم نضيف خليط الليزي كيك ونوزعه بالتساوي.

يمكن تشكيل الكيك على شكل رول وتغليفه جيداً.

ندخل الصينية للفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم ثم يقطع ويقدم بارداً.

