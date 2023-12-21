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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يجلب الفقر ويخرب البيوت.. داعية يحذر من الحلف بهذا اليمين

صدى البلد

يقع بعض ناس في خطأ الحلف بالله كذبا أو الحلف بالمصحف كذبا، وهذا يعد من أكبر الكبائر، وقد يكون الموقف صعب وبسبب الضغوط وشدة العقاب فيضطر إلى الحلف كذبا، ربما لا يدرك صعوبة الموقف يوم الحساب وشدته، ورغم نصيحة العلماء وتحذيراتهم المتكررة بعدم الحلف كذبا حتى ولو كان الكذب منجيا لك، إلا أن كثير من الناس لا يعبأ بهذه التحذيرات.

ويكون الحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته لتأكيد أمر ما، بنية العزيمة والعقد، ومن واجبات التلفظ باليمين هو عدم نقضه أو الحلف كذبا، كما يكره الإكثار من اليمين.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن أي شخص يحلف بالله أو بالمصحف أو بالنبي أو بالكعبة كذبا متعمد، فهذا اليمين الذى تلفظ به يقطع النسل ويجلب الفقر وخراب البيوت والعقم وكل أمر عسير فى الدنيا يأتي به إليك.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامج “اسأل مع دعاء” عبر فضائية “النهار”، أن اليمين الكذب يسمى “يمين الغموس”، ولا كفارة له إلا أن يغمس صاحبه فى نار جهنم.

وأوضح محمد أبو بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليمن الكذب “يمين الخراب”، لما يجلبه من خراب وفقر للإنسان.

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حكم الحلف بالله كذبا

قال  الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا كفارة على  من حلف كذبا بالله، ولكن عليه التوبة بالرجوع إلى الله والندم على ما فعل، والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم على ألا يعود إليه أبدا، والاستغفار، معقبا: “هذه الوظائف الأربعة هي التي تتم بها التوبة”.

وأضاف جمعة، عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،  أن كفارة اليمين تكون عند الحلف على شيء في المستقبل، كأن يحلف شخص: "والله ما رايح إسكندرية بكره"، ثم اضطرته الظروف للذهاب؛ ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين عن كل حلفان حلف به، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.

واستشهد المفتي السابق بقول الله- تعالى-: «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ۗ والله سميع عليم»، [سورة البقرة: الآية224]، منبها إلى أن الكفارة هدفها هنا عقاب النفس حتى لا تستهين باليمين وألا تخل به. 

كفارة الحلف بيمين الطلاق

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن الشخص إذا حلف على زوجته وهذا الحلف لم ينفذ "مثل أن يقول لزوجته لا تفعلي كذا فتفعل عليه كفارة يمين.

وأوضح أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين، والتي قدرتها دار الإفتاء المصرية بإخراج 200 جنيه، أي لكل مسكين عشرون جنيها  وكل شخص حسب مقدرته المادية.

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

حكم الحلف بالله كذبا كفارة الحلف بيمين الطلاق كفارة اليمين الدكتور علي جمعة الشيخ محمد أبو بكر الداعية

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