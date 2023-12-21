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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة مليون و100 ألف جنيه.. دعم وحدة الكلى بمستشفى بالدقهلية بماكينتي غسيل

اجهزة طبية
اجهزة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.
 

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، إن  ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار .

يذكر أن وحدة الكلى بمستشفي دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175 مريض غسيل كلوي ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتعد من وحدات الكلي المتميزة والتي تم تطويرها مؤخرا على أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.

 

 

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صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة وحدات الكلى مستوى المحافظة مستشفى دكرنس العام مستشفى دكرنس ماكينة غسيل كلوي قوائم الانتظار بالدقهلية

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