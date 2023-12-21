بقيمة مليون و100 ألف جنيه.. دعم وحدة الكلى بمستشفى بالدقهلية بماكينتي غسيل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.



وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، إن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار .

يذكر أن وحدة الكلى بمستشفي دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175 مريض غسيل كلوي ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتعد من وحدات الكلي المتميزة والتي تم تطويرها مؤخرا على أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.

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