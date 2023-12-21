غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل.. طريقة عمل كباب بالفريك

الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة تحضير خلطة لذيذة لتحضير كباب مثل المطاعم وهو من المأكولات الشهية والمغذية التي يعشقها الجميع وهي تتكون من اللحم والفريك الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكباب الرائع في المنزل.

طريقة عمل كباب بالفريك:



المقادير:

‏- 350 جرام فريك

‏- 5 معلقة كبيرة زيت

‏- 5 بصلة

‏- 3 ورق لورا

‏- 1 كيلو لحم مفروم

‏- 1 كوب بقدونس

‏- معلقة صغيرة حبهان

‏- 1 طماطم

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- معلقة صغيرة كمون

‏- معلقة صغيرة بهارات لحمة

‏- معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:



يغسل الفريك جيدا ويقع في الماء لمدة خمس دقائق.

في هذه الأثناء يتم بشر 3 بصلات ناعما وتصفيتها من الماء جيدا ويتم تقطيع 2 بصلة مكعبات ووضعهم جانبا.

يتم فرم البقدونس ووضعه مع البصل المبشور واللحم المفروم والملح والفلفل والكمون والبهارات (حسب المذاق) وخلطهم جيدا ويتم وضع الفريك المنقوع بعد التصفية على الخليط السابق والخلط جيدا.

بعد تمام التجانس يتم تقسيم الكمية الي كرات صغيرة (الكمية تعطي 32 كرة) بعد ذلك يتم عملها كأصابع قصيرة ممتلئة (غير كفته الحاتي).

بعد عمل الكمية كأصابع في مقلاة يتم وضع كميه الزيت على النار وتترك لتسخن في اناء يتم وضع ماء ليغلي ويوضع به الحبهان وورق اللوري والطماطم.

يتم تحمير اصابع الكباب في الزيت على نار عالية فقط ليأخذ لون بني لمدة دقيقتين بعد ذلك توضع كميه البصل المقطع مكعبات في المقلاة تحمير الكباب حتى تذبل.

يتم وضع البصل المحمر في اناء الماء المغلي ووضع اصابع الكباب وخفض النار على الاناء وتترك حتى تمام النضوج.