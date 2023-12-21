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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البريطاني حول غزة |تفاصيل

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة البريطاني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على منصة إكس: "وزير الخارجية شكري يترأس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة".

وأضاف أبو زيد، أن جلسة المباحثات بين وفدي البلدين شملت بحث ملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين.

https://x.com/MfaEgypt/status/1737769897956905437?s=20

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