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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: توزيع 11 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام تنطلق يوم الأحد القادم 24/12/2023م حتى الخميس 28/12/2023م عملية توزيع ( 11) طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.


وذلك بمحافظات: ( البحيرة، والمنيا، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا، والبحر الأحمر ).

من ناحية أخرى أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م ، في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم السبت 23 ديسمبر.

صكوك الإطعام وزارة الأوقاف وزير الاوقاف

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