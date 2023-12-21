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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث؟ الولايات المتحدة واليونان تنشران قواتهما البحرية في البحر الأحمر

القوات البحرية الأمريكية
القوات البحرية الأمريكية

أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن الولايات المتحدة نشرت المزيد من القوة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية في البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، أنه سيتم تشكيل قوة بحرية دولية ستكون مهمتها حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب من الهجمات التي يشنها الحوثيون.

على جانب آخر، أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس، مشاركة فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية في تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر.

كما قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، إن دول الاتحاد الأوروبي ستشارك في المهمة الأمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن التجارية التابعة لـ إسرائيل.

وكتب بوريل، عبر منصة “إكس”: “في الاجتماع الاستثنائي للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، الذي عقدته اليوم، وافقت الدول الأعضاء على المشاركة في عملية “حارس الازدهار” الأمريكية من خلال عملية أتلانتا”.

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