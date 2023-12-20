قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن تحالف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستشارك في المهمة الأمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن التجارية التابعة لـ إسرائيل.

وكتب بوريل، عبر منصة “إكس”، “في الاجتماع الاستثنائي للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، الذي عقدته اليوم، وافقت الدول الأعضاء على المشاركة في عملية “حارس الازدهار” الأمريكية من خلال عملية أتلانتا”.

ومنذ قليل، قال بوريل، إن التصرفات الحوثية غير المسؤولة تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر سيقيم ممرًا آمنًا في البحر الأحمر، حيث تسابق واشنطن الزمن لتعزيز الأمن في أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية بالشرق الأوسط، لتجنب هجمات الحوثيين.

وحسب الصحيفة، تخطط عملية "حارس الازدهار" الأمريكية- وهي قوة عمل بحرية معززة في البحر الأحمر كشف عنها البنتاجون يوم الاثنين الماضي- لإنشاء ممر آمن للشحن التجاري مع ما لا يقل عن 6 من الحلفاء، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وتقضي الخطة الحالية بأن توفر السفن البحرية لحلف شمال الأطلسي درعًا ضد الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون في اليمن، بدلًا من مرافقة السفن التجارية في قوافل عبر مضيق باب المندب الذي يمر عبره 10 في المائة من التجارة المنقولة بحرًا.