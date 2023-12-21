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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفيس بوك فضحهم .. ضبط سائق وسيدة يسرقان فتاه بالاكراه بالسلام

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار. 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (سيدة - مقيمة بمحافظة القليوبية).

كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية اكسسوارات السلام أول الفيس بوك النيابة العامة تداول منشور سرقة بالاكراه

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