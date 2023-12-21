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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ويتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع للمواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على حى غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة التى تتم بالحى وجهود الأجهزة التنفيذية بقطاع التجميل والنظافة والإشغالات، بالإضافة إلى القيام بجولة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية بعدد من الهايبرات والسلاسل التجارية بمدينتى الخانكة والعبور، وذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، بالعمل على توفير السلع بكميات وفيرة وبجودة عالية. 


وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد حى غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة التى تتم بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الجديدة، حيث تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة بمحور الفريق العصار وبشارع 15 مايو، ووجه بالعمل على رفع القمامة من نقاط التجميع أولا بأول وتكثيف لجان المتابعة لرصد أى شكاوى تتعلق بالنظافة العامة والعمل على حلها فورا. 


ووجه المحافظ، باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكنى لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو. 


وتابع المحافظ، الجولة بتفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة الخانكة والعبور لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 


واطمأن "الهجان"، خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 


ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، 

كما وجه بإعداد سيارات متنقلة لتوزيع السكر تجوب قرى المحافظة، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع دون تحميل سلع أخرى، مؤكدًا استكمال التوزيع فى كل المدن بباقى أنحاء المحافظة.

القليوبية محافظ القليوبية

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