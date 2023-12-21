صديقه أنهى حياته.. تفاصيل العثور على جثة سائق داخل شقة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ.

بالفحص كشفت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ المشار إليه، وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة، وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على أثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه، وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم المجنى عليه بالمبلغ المالى، حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.