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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجاز جديد.. جامعة المنصورة تحقق المركز الخامس في التصنيف العربي

انجاز لجامعة المنصورة
انجاز لجامعة المنصورة

أعلن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إدراج جامعة المنصورة بنتائج التصنيف العربي للجامعات العربية، حيث نجحت جامعة المنصورة في أن تكون فى المركز الثالث على المستوي المحلي من إجمالي 26 جامعة مصرية تقدمت لهذا التصنيف، وفي المركز الخامس على مستوي الجامعات العربية من إجمالي 115 جامعة عربية.

جدير بالذكر أنه تم تصميم التصنيف العربي للجامعات بناءً على منهجية تعتمد على أربعة مؤشراتIndicators تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها.

ويشمل التصنيف مجموعة من المعاييرCriteria القابلة للقياس وهي: التعليم والتعلم, جودة التدريس ,البحث العلمي، كمية البحوث وجودتها ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والريادية والابتكار في الجامعات  وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليساعد في الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة؛ والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

26 جامعة مصرية التصنيف العربي للجامعات جامعة المنصورة مستوى الجامعات التصنيف العربي الدول العربية

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