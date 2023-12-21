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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب مستحيل.. شوبير يكشف مفاجأة عن اجتماع فيتوريا مع وزير الرياضة

شوبير
شوبير

كشف أحمد شوبير عن جلسة جمعت بين روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، للتحضير لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

 أكد شوبير أن فيتوريا طلب سفر منتخب مصر بطائرة خاصة، وتم الموافقة على الفور، وأوضح أنه طُلبت مباراة ودية مع تنزانيا في 7 يناير، بالإضافة إلى طلب تقديم معسكر يوم 2 يناير بدلاً من 3 يناير، ووصف الطلب الأخير بأنه صعب المنال ويمكن القول بأنه مستحيل نظرا لتلاحم المباريات وصعوبة إيقاف البطولات المحلية.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، امس الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

احمد شوبير منتخب مصر فيتوريا أمم إفريقيا 2023

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