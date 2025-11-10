الطلاق شرع ربنا.. أول تعليق من كريم محمود عبد العزيز على انفصاله من زوجته

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته آن الرفاعي.

وكتب كريم محمود عبد العزيز ستوري، بحسابه الشخصي انستجرام : الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شئ، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.

وتابع : أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار، وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية إحترامًا لكل الأطراف لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح.