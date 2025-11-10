ريهام سعيد تثير الجدل بعد مهاجمة داعمي زوجة كريم محمود عيد العزيز

وجهت الإعلامية ريهام سعيد ، رسالة لداعمي آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما .

وكتبت ريهام سعيد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي : " اللي عاملين إنهم واقفين في صف زوجة كريم محمود عيد العزيز أحب أقول لكم إنها طريقة رخيصة لركوب الترند ، لأن كل ما بتجيبوا سيرتها بحلو أو وحش بتضروها هي وأولادها جامد ".

وأضافت : "كفايه رخص محدش عارف حاجة.. سيبوا الناس في حالها .. اللي يتجوز يتجوز واللي يطلق يطلق ، كل واحد حر حضراتكم بتتكلموا في أعراض ومحدش شاف حاجة بعينة".

وبدأت الخلافات بين كريم وزوجته منذ فترة، وازدادت مؤخرًا وتداول البعض أخبارا عن حدوث انفصال تمهيدا للطلاق، ولكن حتي الآن لم يعلن الأثنين بشكل رسمي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، وربط البعض بين الانفصال والإعلامية بوسي شلبي والسبب خلافها القديم مع ابناء محمود عبد العزيز، تلك الخلافات التي وصلت سابقاً إلى القضاء بعد تشكيك ابناء الفنان الراحل من زواجها بولادهم.