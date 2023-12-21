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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ديفيد كاميرون" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي".

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير "كاميرون" سلم الرئيس خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

 

وفي هذا السياق، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

 

وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

 

متابعة عدد من المشروعات القومية 

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموي، الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر، حيث عرض وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل، يتضمن تطوير الميناء، والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة، فضلاً عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، فضلاً عن فنادق ومنتجعات سياحية.

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مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة


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