عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهران: استكمال جلسات الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على إثراء الحياة السياسية

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه بالانتخابات الرئاسية لاستكمال جلسات الحوار الوطني، تعكس مدى حرصه على إثراء الحياة السياسية وإشراك جميع فئات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل.

وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق أقصى استفادة للدولة من الاصطفاف الوطني الذي نتج عن الانتخابات الرئاسية، وحالة الوعي التي يعيشها المصريون في الوقت الراهن، هذا الوعي السياسي الذي ترجمه الشعب المصري بالإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، وتأكيد ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين على علاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

ترشيحاتنا

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا

القسام تفجر دبابة بعبوة ناسفة وتقنص جندي إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ