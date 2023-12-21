قتلـ.هم جيش الاحتلال.. كتائب القسام تنشر فيديو عن الأسرى الإسرائيلين| شاهد

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، مقطع فيديو عن أسرى الاحتلال لديها بعنوان: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم.. لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم”.

وظهر في الفيديو الـ3 أسرى الإسرائيليين الذين قتلهم جيش الاحتلال في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بشأن الرهائن.

وكتبت كتائب القسام، عبر قناتها في تيليجرام: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم؛ لا زال نتنياهو يصرُّ على قت.لهم”.