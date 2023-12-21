محكمة كويتية تقضي بسجن مواطن مصري خمس سنوات.. تفاصيل

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، حكما بالسجن بحق مواطن مصري بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التلاعب بالأحكام القضائية وإدخال بيانات غير صحيحة للإفراج عن متهمين، وإيهامهم بصدور أحكام لصالحهم مقابل رشاوى.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، قضت بحبس وافد مصري يعمل موظفاً في وزارة العدل 5 سنوات، بتهمة التلاعب بالأحكام القضائية وإدخال بيانات غير صحيحة للإفراج عن متهمين، وإيهامهم بصدور أحكام لصالحهم مقابل رشاوى.

وقضت المحكمة نفسها، بحبس وافد آخر لمدة 10 سنوات زور بمشاركة آخرين عينات دم لوافدين مصابين بأمراض معدية مقابل الرشوة لإنجاز معاملات الإقامة.

وكان المتهم أدين غيابياً بالعقوبة نفسها، وأيدت المحكمة الحكم بحقه وقضت المحكمة "حضورياً" بحبس 3 متهمين آخرين يعملون في وزارة العدل الكويتية 10 سنوات "مع الشغل والنفاذ، بتهمة التزوير والتلاعب في تحليل عينات الدم لإنجاز إقامات عدد من الوافدين، وبذلك يكون إجمالي المدانين في هذه القضية 4 متهمين.