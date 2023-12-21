جنوب لبنان.. الطيران الإسرائيلي يستهدف منطقة باب التنية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ مستهدفا منطقة “باب التنية” جنوب بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ومن جانبها؛ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد حسين نمر مسرّة “حسين” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

وكان فصائل المقاومة اللبنانية استهدفت مستعمرة "المطلة" المحاذية للحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة.

جاء ذلك بعد دقائق من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الصهيوني على بلدة كفر كلا المحاذية للمستعمرة .

وكان حزب الله اللبناني دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية اليوم ‏الخميس، مراكز ‏تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏