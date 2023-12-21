وزير الخارجية التونسي يشيد بموقف إندونيسيا من القضية الفلسطينية

استقبل وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد هام.



وأكد وزير الخارجية التونسي خلال جلسة عمل موسعة للوفدين، على متانة روابط الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وإندونيسيا والتي تعود إلى ما قبل الإستقلال، مشدّدا على أهمية الارتقاء بها إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان الشقيقان.



كما أكد عمار على ضرورة تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته ليشمل عديد القطاعات على غرار الدفاع والأمن والاستثمار والسياحة والتعليم العالي وغيرها.

وأشاد الوزير التونسي بموقف اندونيسيا المناصر للقضية الفلسطينية، معربا عن تقديره لجهودها في مساندة قضايا التحرر الوطني.

من جانبها، ثمّنت ريتنو مرصودي، وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية، المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أفضل المراتب، لاسيّما في قطاعي التجارة والفسفاط. كما أشارت إلى التوافق في وجهات النظر بين البلدين بخصوص القضية الفلسطينية معربة عن تقديرها لمواقفهما الثابتة في هذا الخصوص.