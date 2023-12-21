أستاذ موارد مائية: إثيوبيا كانت ترغب في صك هيمنة على النيل الأزرق

قال الدكتور هشام بخيت، أستاذ الموارد المائية، وعضو فريق التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إن اتفاقية سد النهضة يجب أن يكون بها أداة فض المنازعات بشكل سلمي ونافذ والجانب الإثيوبي كان يرفض هذا الأمر من خلال مط الأمر، ويطلب يدا أحادية في تغيير الأرقام، "على سبيل المثال بنتفق إن فيه التزام أن المياه لما توصل لرقم معين هنعمل إجراء ما، فيرد يقول ممكن في المستقبل الرقم ده نغيره حسب التغيرات المناخية، وإن هو بس اللي يحدد الأرقام الجديدة".

حديث عن سد النهضة

وأضاف "بخيت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا ترغب في صك هيمنة على النيل الأزرق وهو أمر كان مرفوضا بشكل كامل، وكان هناك غياب إرادة سياسية للوصول إلى حلول تحقق الأهداف المعلنة للطرفين.

وتابع أن مصر قدمت عشرات الحلول الفنية التي تحقق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف، وتلك الحلول موجودة ومنشورة في دوريات علمية محكمة، إلا أن الجانب الإثيوبي يتنصل ويرفض القبول بها من خلال الدخول في حلول مطاطية.

واستكمل أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت ثلاثية بين الدول، "إحنا جربنا معاهم كل حاجة، والمفاوضات اللي قبلها كان في مؤسسات دولية، والطرف المتعنت واضح بشكل كبير".