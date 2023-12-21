محافظ دمياط تناقش موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن، والحصص التى يتم ضخها بتلك المحطات، حيث جاء ذلك خلال لقائها مع مديرية التموين والتجارة الداخلية و ممثل عن الصيادين.

ناقشت محافظ دمياط، محاور العمل بتلك المنظومة ومدى توافر السولار لتموين السفن، كما بحثت آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبحثت أيضًا سُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم في دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية.

وفى هذا السياق، أكدت منال عوض، حرص المحافظة على وضع حلول مناسبة لكافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع المهم الذى تشتهر به محافظة دمياط والتى تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى، لافتة الى أهمية وضع دراسات لتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع كافة المعايير والمواصفات المنظمة لها.