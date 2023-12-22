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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة أوراوا بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أنباء سارة قبل مواجهة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، عن جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره أوراوا الياباني، اليوم الجمعة على الميدالية البرونزية، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان المارد الأحمر، تلقى هزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الجوهرة المشعة، بنصف نهائي مونديال الأندية.

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