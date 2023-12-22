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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف فيتوريا النهائي من انضمام فتوح لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، موقف انضمام أحمد فتوح  لاعب الزمالك للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك "فيتوريا مصمم على ضم أحمد فتوح في أمم أفريقيا وبنسبة كبيرة أيضاً عبدالله السعيد سيتواجد" . 

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

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