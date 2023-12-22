رد فعل صادم من لاعب الزمالك بشأن دعم الأهلي في كاس العالم للأندية

علق أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، علي اللقاء المرتقب بين الأهلي و أوراوا الياباني، اليوم الجمعة على الميدالية البرونزية، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقال أحمد الميرغني فى تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن أشجع الأهلي أمام أوراوا الياباني، وعمري ما هشجع الأهلي في حياتي".

واضاف: "سبق وقلت ذلك بأنني لا اشجع الأهلي مطلقا، لأنني رجل زمالكاوي، وأنتمي للزمالك، ودائما هناك منافسة بين الناديين، وهذه ظاهرة عالمية بيكيه لاعب برشلونة السابق خرج وأعلن انه يتمنى خسارة ريال مدريد".

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، في الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد الجوهرة المشعة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.