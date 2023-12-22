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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة شئون اللاعبين تجتمع بالأندية لشرح ربط نظام الجبلاية مع فيفا

إدارة شئون اللاعبين
إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة

عقدت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني لبحث آخر تطورات السيسيتم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري و ربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

و حضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة  و المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين  وبحضور كلآ من كريم أنور ، وأحمد سامي و شريف دري نجم ، و محمود سعد من لجنة شئون  اللاعبين باتحاد الكرة.

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي -فيفا- مزيد من الشفافية و الإجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين .

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