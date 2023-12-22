لجنة شئون اللاعبين تجتمع بالأندية لشرح ربط نظام الجبلاية مع فيفا

عقدت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني لبحث آخر تطورات السيسيتم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري و ربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

و حضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين وبحضور كلآ من كريم أنور ، وأحمد سامي و شريف دري نجم ، و محمود سعد من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي -فيفا- مزيد من الشفافية و الإجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين .