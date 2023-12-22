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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| الصورة الرسمية لبعثة مودرن فيوتشر المشاركة في كأس السوبر بالإمارات

فيوتشر
فيوتشر

نشر هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، الصورة الرسمية للفريق التى ستغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التى ستقام الأسبوع المقبل بمشاركة المادي الأهلي بطل الدوري والكأس، وبيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر الوصيف.

وقال عرابي عبر صفحته الرسمية على منصة اكس "تويتر سابقا": "الصورة الرسمية لبعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي مودرن فيوتشر التي تستعد للسفر الى دولة الامارات العربية الشقيقة من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال".

نشر هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر الصورة الرسمية للفريق التى ستغادر إلى ال مودرن فيوتشر بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري بيراميدز الأهلي بطل الدوري

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