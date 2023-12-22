مفاجأة مدوية | نجم الأهلي على أعتاب الدوري السعودي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن نادي ضمك السعودي تقدم بعرض من أجل ضم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وقال صادق، في تصريحات تليفزيونية: "محمد الشناوي تواصل مع مسؤولي ضمك السعودي على هامش تواجده في مونديال الأندية".

وأشار : "كان هناك جلسة بين الحارس الدولي ومسئولي ضمك أثناء مباراة اوراوا ومانشستر سيتي، من أجل التفاوض لضمه.

وأتم : "مسئولي الأهلي وبالتحديد مارسيل كولر رفض رحيل الحارس لنادي ضمك، وقد يكون هناك اتجاه لترضيته مالياً ، كل الأمور ستضح بعد عودة الفريق من كأس العالم"