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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية | الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

الأهلي
الأهلي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع  نظيره أوراوا اليابانى في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

وتقام مباراة الأهلى وأوراوا الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر  اليوم الجمعة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأوروا اليابانى

وتذاع مباراة الأهلى واوروا اليابانى على قناة الرياضية السعودية.

وكان الأهلى قد خسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية فيما خسر فريق أوروا اليابانى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

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