إعلامي شهير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن فتوح

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن مصير أحمد فتوح مع الزمالك، بعد قرار مجلس الإدارة بإيقافه لمدة شهر وخصم 25٪ من مستحقاته.

وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي فى تصريحات تلفزيونية، أن أزمة تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الايسر للفريق الاول لكرة القدم بالنادي قاربت على الانتهاء تماما، اللاعب سيجدد عقده مع النادي لأن الأزمة تمت ادارتها بشكل جيد".

واضاف: "فتوح كابتن من كباتن الزمالك وأنسب شئ له وجوده في الفارس الأبيض، وكان يصعب فتوح ان يتخد اي قرار اخر".

وكان أحمد فتوح قد خرج من معسكر الزمالك في لقاء زد دون إذن مسبق ليتم إيقافه شهرا مع خصم 25 ٪ من مستحقاته وعرضه للبيع.