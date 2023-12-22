3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية|تعرف عليها

يواجه النادي الأهلى تحديًا كبيرًا مع أوراوا اليابانى على ملعب "الجوهرة المشعة" اليوم الجمعة فى تمام الساعة 4:30 بمدينة جدة السعودية، فى مباراة تحديد المركز الثالث فى نهائى كأس العالم للأندية 2023.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية

وتنقل مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني عبر قناة Football HD على القمر الصناعي الياه سات، تردد: 11785، استقطاب أفقي، معدل الترميز: 27500.

قناة Varzesh HD قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق التردد: 11555 الاستقطاب: رأسى Vمعدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD قمر صناعي: Europe*Star 1 التردد: 11135 الاستقطاب: أفقى H الترميز: 27500



SSC الناقل الحصري لمباراة الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع عبر قناة SSC1، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

ويبحث النادي الأهلي، عن تحقيق المركز الثالث، وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بالانتصار على حساب نادي أوراوا الياباني، بعد ضياع حلم الفريق في التأهل للمباراة النهائية بالهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي.